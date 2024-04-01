Чуклин Феофилакт Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1848
Рождение ребёнка
11.08.1871
Мать ребёнка: Чуклина Мария Логонова
Рождение ребёнка
18.07.1872
Дочь: Марина Феофилактова
Мать ребёнка: Чуклина Мария Логонова
Рождение ребёнка
08.08.1873
Сын: Чуклин Емельян Феофилактов
Мать ребёнка: Чуклина Мария Логонова
Рождение ребёнка
28.09.1875
Дочь: Устинья Феофилактова
Мать ребёнка: Чуклина Мария Логонова
Рождение ребёнка
28.04.1878
Дочь: Мавра Фиофилактова
Мать ребёнка: Чуклина Мария Логонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуклина Мария Логонова
Смерть
Неизвестно