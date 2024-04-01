Чуклин Феофилакт Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуклин Феофилакт Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1848

Отец: Чуклин Григорий Крест. Д. Зарослой Антонов

Мать: Чуклина Дарья Алексеева

Рождение ребёнка
11.08.1871

Сын: Чуклин Федор Феофилактов

Мать ребёнка: Чуклина Мария Логонова

Рождение ребёнка
18.07.1872

Дочь: Марина Феофилактова

Мать ребёнка: Чуклина Мария Логонова

Рождение ребёнка
08.08.1873

Сын: Чуклин Емельян Феофилактов

Мать ребёнка: Чуклина Мария Логонова

Рождение ребёнка
28.09.1875

Дочь: Устинья Феофилактова

Мать ребёнка: Чуклина Мария Логонова

Рождение ребёнка
28.04.1878

Дочь: Мавра Фиофилактова

Мать ребёнка: Чуклина Мария Логонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуклина Мария Логонова

Смерть
Неизвестно
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