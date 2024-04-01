Шустов Алексей Крест. Д. М.Зарослой Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустов Алексей Крест. Д. М.Зарослой Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

24.04.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1832

Жена: Шустова Харитина Афанасьева

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Ударцова Александра Алексеева

Мать ребёнка: Шустова Харитина Афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бушланова Улитта Алексеева

Мать ребёнка: Шустова Харитина Афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балашова Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: Шустова Харитина Афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуклина Дарья Алексеева

Мать ребёнка: Шустова Харитина Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шустова Харитина Афанасьева

Смерть
24.04.1871
75 лет от старости
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