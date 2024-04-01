Шустов Алексей Крест. Д. М.Зарослой Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти24.04.1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1832
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Ударцова Александра Алексеева
Мать ребёнка: Шустова Харитина Афанасьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бушланова Улитта Алексеева
Мать ребёнка: Шустова Харитина Афанасьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балашова Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: Шустова Харитина Афанасьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуклина Дарья Алексеева
Мать ребёнка: Шустова Харитина Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1871
75 лет от старости