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Пустохайлова Антонина Семёновна
Пустохайлова Антонина Семёновна
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Место рождения
Марфино
, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Дата рождения
30.07.1909
Дата смерти
18.10.2008
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Марфино
, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
18.10.2008
Волжский
, город Волжский, Волгоградская область
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