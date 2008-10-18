Пустохайлова Антонина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустохайлова Антонина Семёновна

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Место рождения

Марфино, Володарский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

30.07.1909

Дата смерти

18.10.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Марфино, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
18.10.2008
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
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