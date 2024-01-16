Летовальцева (Надеева) Агриппина Федосеевна
Место рожденияд. Елькинская
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Надеев Федосей
д. Елькинская
Рождение ребёнка
1750
Сын: Летовальцев Пётр Максимович
Отец ребёнка: Летовальцев Максим Фёдорович
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1752
Сын: Летовальцев Савва Максимович
Отец ребёнка: Летовальцев Максим Фёдорович
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Летовальцев Максим Фёдорович
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1760
Сын: Летовальцев Афанасий Максимович
Отец ребёнка: Летовальцев Максим Фёдорович
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1762
Сын: Летовальцев Иван Максимович
Отец ребёнка: Летовальцев Максим Фёдорович
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1762
Сын: Летовальцев Иев Максимович
Отец ребёнка: Летовальцев Максим Фёдорович
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1764
Сын: Летовальцев Иван Же Максимович
Отец ребёнка: Летовальцев Максим Фёдорович
д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Харитоновская, Скорюково тож
Смерть
Неизвестно