Летовальцева (Надеева) Агриппина Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летовальцева (Надеева) Агриппина Федосеевна

Место рождения

д. Елькинская

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Надеев Федосей

Мать: не указана

д. Елькинская
Рождение ребёнка
1750

Сын: Летовальцев Пётр Максимович

Отец ребёнка: Летовальцев Максим Фёдорович

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1752

Сын: Летовальцев Савва Максимович

Отец ребёнка: Летовальцев Максим Фёдорович

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Летовальцев Максим Фёдорович

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1760

Сын: Летовальцев Афанасий Максимович

Отец ребёнка: Летовальцев Максим Фёдорович

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1762

Сын: Летовальцев Иван Максимович

Отец ребёнка: Летовальцев Максим Фёдорович

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1762

Сын: Летовальцев Иев Максимович

Отец ребёнка: Летовальцев Максим Фёдорович

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1764

Сын: Летовальцев Иван Же Максимович

Отец ребёнка: Летовальцев Максим Фёдорович

д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летовальцев Максим Фёдорович

д. Харитоновская, Скорюково тож
Смерть
Неизвестно
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