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Летовальцев Максим Фёдорович

Место рождения

д. Харитоновская, Скорюково тож

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Летовальцев Фёдор Маркович

Мать: Летовальцева Елена Алексеевна

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1750

Сын: Летовальцев Пётр Максимович

Мать ребёнка: Летовальцева Агриппина Федосеевна

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1752

Сын: Летовальцев Савва Максимович

Мать ребёнка: Летовальцева Агриппина Федосеевна

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Летовальцева Агриппина Федосеевна

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1760

Сын: Летовальцев Афанасий Максимович

Мать ребёнка: Летовальцева Агриппина Федосеевна

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1762

Сын: Летовальцев Иван Максимович

Мать ребёнка: Летовальцева Агриппина Федосеевна

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1762

Сын: Летовальцев Иев Максимович

Мать ребёнка: Летовальцева Агриппина Федосеевна

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1764

Сын: Летовальцев Иван Же Максимович

Мать ребёнка: Летовальцева Агриппина Федосеевна

д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летовальцева Агриппина Федосеевна

д. Харитоновская, Скорюково тож
Смерть
Неизвестно
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