Летовальцев Максим Фёдорович
Место рожденияд. Харитоновская, Скорюково тож
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1750
Сын: Летовальцев Пётр Максимович
Мать ребёнка: Летовальцева Агриппина Федосеевна
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1752
Сын: Летовальцев Савва Максимович
Мать ребёнка: Летовальцева Агриппина Федосеевна
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Летовальцева Агриппина Федосеевна
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1760
Сын: Летовальцев Афанасий Максимович
Мать ребёнка: Летовальцева Агриппина Федосеевна
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1762
Сын: Летовальцев Иван Максимович
Мать ребёнка: Летовальцева Агриппина Федосеевна
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1762
Сын: Летовальцев Иев Максимович
Мать ребёнка: Летовальцева Агриппина Федосеевна
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1764
Сын: Летовальцев Иван Же Максимович
Мать ребёнка: Летовальцева Агриппина Федосеевна
д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Харитоновская, Скорюково тож
Смерть
Неизвестно