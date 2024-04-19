Михеев Прокофий Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михеева Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Сын: Михеев Стефан Прокофьевич
Мать ребёнка: Михеева Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Михеева (Михеева) Параскевия Прокофьевна
Мать ребёнка: Михеева Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Михеева (Михеева) Фекла Прокофьевна
Мать ребёнка: Михеева Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Михеев Прокофий Прокофьевич
Мать ребёнка: Михеева Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Михеева (Михеева) Дария Прокофьевна
Мать ребёнка: Михеева Марфа
Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно