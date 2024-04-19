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Михеев Прокофий Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Михеев Моисей Феодорович

Мать: Михеева Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Агриппина Петровна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Михеев Стефан Прокофьевич

Мать ребёнка: Михеева Агриппина Петровна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Михеева (Михеева) Параскевия Прокофьевна

Мать ребёнка: Михеева Агриппина Петровна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Михеева (Михеева) Фекла Прокофьевна

Мать ребёнка: Михеева Агриппина Петровна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Михеев Прокофий Прокофьевич

Мать ребёнка: Михеева Агриппина Петровна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Михеева (Михеева) Дария Прокофьевна

Мать ребёнка: Михеева Марфа

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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