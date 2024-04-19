Михеева Агриппина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихеева Агриппина Петровна

Михеева Агриппина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Прокофий Моисеевич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Михеев Стефан Прокофьевич

Отец ребёнка: Михеев Прокофий Моисеевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Михеева (Михеева) Параскевия Прокофьевна

Отец ребёнка: Михеев Прокофий Моисеевич

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Михеева (Михеева) Фекла Прокофьевна

Отец ребёнка: Михеев Прокофий Моисеевич

Рождение ребёнка
1800

Сын: Михеев Прокофий Прокофьевич

Отец ребёнка: Михеев Прокофий Моисеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.