Михеева Агриппина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Сын: Михеев Стефан Прокофьевич
Отец ребёнка: Михеев Прокофий Моисеевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Михеева (Михеева) Параскевия Прокофьевна
Отец ребёнка: Михеев Прокофий Моисеевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Михеева (Михеева) Фекла Прокофьевна
Отец ребёнка: Михеев Прокофий Моисеевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Михеев Прокофий Прокофьевич
Отец ребёнка: Михеев Прокофий Моисеевич
Смерть
Неизвестно