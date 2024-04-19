Михеева Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768
Сын: Михеев Прокофий Моисеевич
Отец ребёнка: Михеев Моисей Феодорович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Михеева (Михеева) Анастасия Моисеевна
Отец ребёнка: Михеев Моисей Феодорович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Михеев Моисей Феодорович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Михеева (Михеева) Ксения Моисеевна
Отец ребёнка: Михеев Моисей Феодорович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Михеева (Михеева) Арина Моисеевна
Отец ребёнка: Михеев Моисей Феодорович
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Михеев Моисей Феодорович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Михеева (Михеева) Евдокия Моисеевна
Отец ребёнка: Михеев Моисей Феодорович
Смерть
Неизвестно