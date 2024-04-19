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Михеева Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Моисей Феодорович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Михеев Прокофий Моисеевич

Отец ребёнка: Михеев Моисей Феодорович

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Михеева (Михеева) Анастасия Моисеевна

Отец ребёнка: Михеев Моисей Феодорович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Михеев Самсон Моисеевич

Отец ребёнка: Михеев Моисей Феодорович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Михеева (Михеева) Ксения Моисеевна

Отец ребёнка: Михеев Моисей Феодорович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Михеева (Михеева) Арина Моисеевна

Отец ребёнка: Михеев Моисей Феодорович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Михеев Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Михеев Моисей Феодорович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Михеева (Михеева) Евдокия Моисеевна

Отец ребёнка: Михеев Моисей Феодорович

Смерть
Неизвестно

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