Варфоломеев Никита Андреевич
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Косткина Анастасия Варфоломеева
Мать ребёнка: Варфоломеева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Варфоломеев Лаврентий Никитич
Мать ребёнка: Варфоломеева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
06.08.1880
Сын: Варфоломеев Михаил Никитич
Мать ребёнка: Варфоломеева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Варфоломеева Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно