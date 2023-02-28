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Варфоломеев Никита Андреевич

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Варфоломеев Андрей Петрович

Мать: Варфоломеева Анна Гавриловна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Косткина Анастасия Варфоломеева

Мать ребёнка: Варфоломеева Анастасия Ивановна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Варфоломеев Лаврентий Никитич

Мать ребёнка: Варфоломеева Анастасия Ивановна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.08.1880

Сын: Варфоломеев Михаил Никитич

Мать ребёнка: Варфоломеева Анастасия Ивановна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Марк Никитич

Мать ребёнка: Варфоломеева Анастасия Ивановна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варфоломеева Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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