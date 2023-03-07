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Варфоломеева Анастасия Ивановна

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Косткина Анастасия Варфоломеева

Отец ребёнка: Варфоломеев Никита Андреевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Варфоломеев Лаврентий Никитич

Отец ребёнка: Варфоломеев Никита Андреевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.08.1880

Сын: Варфоломеев Михаил Никитич

Отец ребёнка: Варфоломеев Никита Андреевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Марк Никитич

Отец ребёнка: Варфоломеев Никита Андреевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варфоломеев Никита Андреевич

Смерть
Неизвестно
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