Варфоломеева Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Косткина Анастасия Варфоломеева
Отец ребёнка: Варфоломеев Никита Андреевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Варфоломеев Лаврентий Никитич
Отец ребёнка: Варфоломеев Никита Андреевич
Рождение ребёнка
06.08.1880
Сын: Варфоломеев Михаил Никитич
Отец ребёнка: Варфоломеев Никита Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Варфоломеев Никита Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно