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Варфоломеев Андрей Петрович

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Варфоломеев (рекрут С 1813) Петр Афиногенович

Мать: Варфоломеева ?

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Варфоломеев Никита Андреевич

Мать ребёнка: Варфоломеева Анна Гавриловна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Варфоломеев Захар Андреевич

Мать ребёнка: Варфоломеева Анна Гавриловна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Варфоломеев Яков Андреевич

Мать ребёнка: Варфоломеева Анна Гавриловна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Матрена Андреевна

Мать ребёнка: Варфоломеева Анна Гавриловна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варфоломеева Анна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варфоломеева Анна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варфоломеева Анна Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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