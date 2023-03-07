Варфоломеев Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
1839
Сын: Варфоломеев Никита Андреевич
Мать ребёнка: Варфоломеева Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Варфоломеев Захар Андреевич
Мать ребёнка: Варфоломеева Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Варфоломеев Яков Андреевич
Мать ребёнка: Варфоломеева Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Матрена Андреевна
Мать ребёнка: Варфоломеева Анна Гавриловна
Смерть
Неизвестно