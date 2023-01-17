Варфоломеева Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарфоломеева Анна Гавриловна

Варфоломеева Анна Гавриловна

avatar

Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Варфоломеев Никита Андреевич

Отец ребёнка: Варфоломеев Андрей Петрович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Варфоломеев Захар Андреевич

Отец ребёнка: Варфоломеев Андрей Петрович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Варфоломеев Яков Андреевич

Отец ребёнка: Варфоломеев Андрей Петрович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Варфоломеев Андрей Петрович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варфоломеев Андрей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варфоломеев Андрей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варфоломеев Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close