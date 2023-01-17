Варфоломеева Анна Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Варфоломеев Никита Андреевич
Отец ребёнка: Варфоломеев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Варфоломеев Захар Андреевич
Отец ребёнка: Варфоломеев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Варфоломеев Яков Андреевич
Отец ребёнка: Варфоломеев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Варфоломеев Андрей Петрович
Смерть
Неизвестно