Варфоломеев (рекрут с 1813) Петр Афиногенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломеев (рекрут с 1813) Петр Афиногенович

Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Варфоломеев Афиноген Антропович

Мать: Варфоломеева Евдокия Макаровна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Варфоломеева ?

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Неонилла Петровна

Мать ребёнка: Варфоломеева ?

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Варфоломеев Андрей Петрович

Мать ребёнка: Варфоломеева ?

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Варфоломеев Василий Петрович

Мать ребёнка: Варфоломеева ?

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
До 1816
Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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