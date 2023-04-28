Варфоломеев (рекрут с 1813) Петр Афиногенович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Варфоломеева ?
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Неонилла Петровна
Мать ребёнка: Варфоломеева ?
Рождение ребёнка
1809
Сын: Варфоломеев Андрей Петрович
Мать ребёнка: Варфоломеева ?
Рождение ребёнка
1811
Сын: Варфоломеев Василий Петрович
Мать ребёнка: Варфоломеева ?
Смерть
До 1816