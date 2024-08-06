Рожнова (Земскова) Соломонида Петровна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817 ст.
Дочь: Рожнова Манефа Петровна
Отец ребёнка: Рожнов Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Рожнова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Рожнов Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Рожнова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Рожнов Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Рожнова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Рожнов Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
1825 ст.
Сын: Рожнов Иван Петрович
Отец ребёнка: Рожнов Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Рожнова Евлампия Петровна
Отец ребёнка: Рожнов Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Рожнова Ираида Петровна
Отец ребёнка: Рожнов Петр Сергеевич
Смерть
Неизвестно