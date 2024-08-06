Рожнова (Земскова) Соломонида Петровна 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рожнова (Земскова) Соломонида Петровна

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Земсков (Чекауров) Петр Иванович

Мать: Земскова Прасковья Ивановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожнов Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
1817 ст.

Дочь: Рожнова Манефа Петровна

Отец ребёнка: Рожнов Петр Сергеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Рожнова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Рожнов Петр Сергеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Рожнова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Рожнов Петр Сергеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Рожнова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Рожнов Петр Сергеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Рожнов Иван Петрович

Отец ребёнка: Рожнов Петр Сергеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Рожнова Евлампия Петровна

Отец ребёнка: Рожнов Петр Сергеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Рожнова Ираида Петровна

Отец ребёнка: Рожнов Петр Сергеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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