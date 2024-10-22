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Рожнов Иван Петрович

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Рожнов Петр Сергеевич

Мать: Рожнова (Земскова) Соломонида Петровна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожнова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
04.11.1843 ст.

Сын: Рожнов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Рожнова Анастасия Степановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Рожнов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Рожнова Анастасия Степановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Рожнов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Рожнова Анастасия Степановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Рожнова Ариадна Ивановна

Мать ребёнка: Рожнова Анастасия Степановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Рожнов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Рожнова Анастасия Степановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Рожнов Петр Иванович

Мать ребёнка: Рожнова Анастасия Степановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Рожнова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Рожнова Анастасия Степановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Рожнов Никандр Иванович

Мать ребёнка: Рожнова Анастасия Степановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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