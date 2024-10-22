Рожнов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1843 ст.
Мать ребёнка: Рожнова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Рожнова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Рожнова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Рожнова Ариадна Ивановна
Мать ребёнка: Рожнова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Рожнова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Рожнов Петр Иванович
Мать ребёнка: Рожнова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Рожнова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Рожнова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Рожнова Анастасия Степановна
Смерть
Неизвестно