Юркин Фёдор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения19.05.1938
Дата смерти14.06.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1938
Рождение ребёнка
24.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юркина Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
02.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юркина Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.06.1978
Причина смерти: автокатастрофа
Похороны
Неизвестно