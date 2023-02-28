Юркин Фёдор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркин Фёдор Алексеевич

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Место рождения

Горка, Пеновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.05.1938

Дата смерти

14.06.1978

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1938

Отец: Юркин (yurkin) Алексей (Aleksey Mikhaylovich)

Мать: Юркина Матрёна Андреевна

Горка, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юркина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
02.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юркина Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркина Валентина Ивановна

Смерть
14.06.1978
Причина смерти: автокатастрофа
Похороны
Неизвестно
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