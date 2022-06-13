Юркина Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.03.1941
Дата смерти13.06.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юркин Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
02.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юркин Фёдор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.06.2022