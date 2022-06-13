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Юркина Валентина Ивановна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

06.03.1941

Дата смерти

13.06.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юркин Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
02.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юркин Фёдор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юркин Фёдор Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.06.2022
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