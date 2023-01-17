Маркова Евдокия Зотовна
Место рожденияд. Новоселовщина (-вская) (Вятское наместничество, Вятская округа, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина; Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заякимчевская пятидесятина; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк; Лубягинский приход, Пасеговская волость)
Дата рожденияВычислено 1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Дочь: Юркина Евдокия Титовна
Отец ребёнка: Юркин Тит Иванович
д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.
Сын: Юркин Филипп Титович
Отец ребёнка: Юркин Тит Иванович
д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1763 ст.
Дочь: Юркина Катерина Титовна
Отец ребёнка: Юркин Тит Иванович
д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение
Вычислено 1774 ст.
Отец: Марков Зот Захарович
Мать: не указана
д. Новоселовщина (-вская) (Вятское наместничество, Вятская округа, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина; Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заякимчевская пятидесятина; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк; Лубягинский приход, Пасеговская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1796 ст.
Дочь: Юркина Ирина Титова
Отец ребёнка: Юркин Тит Иванович
Бракосочетание
07.02.1808
Рождение ребёнка
13.04.1809 ст.
Дочь: Скурихина Александра Антоновна
Отец ребёнка: Скурихин Антон Васильевич
Смерть
Неизвестно