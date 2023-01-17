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Маркова Евдокия Зотовна

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Место рождения

д. Новоселовщина (-вская) (Вятское наместничество, Вятская округа, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина; Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заякимчевская пятидесятина; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк; Лубягинский приход, Пасеговская волость)

Дата рождения

Вычислено 1774 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1735 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Дочь: Юркина Евдокия Титовна

Отец ребёнка: Юркин Тит Иванович

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.

Сын: Юркин Филипп Титович

Отец ребёнка: Юркин Тит Иванович

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1763 ст.

Дочь: Юркина Катерина Титовна

Отец ребёнка: Юркин Тит Иванович

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение
Вычислено 1774 ст.

Отец: Марков Зот Захарович

Мать: не указана

д. Новоселовщина (-вская) (Вятское наместничество, Вятская округа, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина; Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заякимчевская пятидесятина; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк; Лубягинский приход, Пасеговская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1796 ст.

Дочь: Юркина Ирина Титова

Отец ребёнка: Юркин Тит Иванович

Становской и Колыгинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
07.02.1808

Муж: Скурихин Антон Васильевич

Рождение ребёнка
13.04.1809 ст.

Дочь: Скурихина Александра Антоновна

Отец ребёнка: Скурихин Антон Васильевич

Становской и Колыгинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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