Юркин Тит Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркин Тит Иванович

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Место рождения

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)

Дата рождения

Вычислено 1740 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1708 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1758 г.р.
Вычислено 1760 г.р.
Вычислено 1763 г.р.
Вычислено 1796 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1740 ст.

Отец: Юркин Иван Петрович

Мать: не указана

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Дочь: Юркина Евдокия Титовна

Мать ребёнка: Маркова Евдокия Зотовна

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.

Сын: Юркин Филипп Титович

Мать ребёнка: Маркова Евдокия Зотовна

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1763 ст.

Дочь: Юркина Катерина Титовна

Мать ребёнка: Маркова Евдокия Зотовна

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено 1796 ст.

Дочь: Юркина Ирина Титова

Мать ребёнка: Маркова Евдокия Зотовна

Становской и Колыгинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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