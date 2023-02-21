Юркин Тит Иванович
Место рожденияд. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Дата рожденияВычислено 1740 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1740 ст.
Отец: Юркин Иван Петрович
Мать: не указана
д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Дочь: Юркина Евдокия Титовна
Мать ребёнка: Маркова Евдокия Зотовна
д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.
Сын: Юркин Филипп Титович
Мать ребёнка: Маркова Евдокия Зотовна
д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1763 ст.
Дочь: Юркина Катерина Титовна
Мать ребёнка: Маркова Евдокия Зотовна
д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено 1796 ст.
Дочь: Юркина Ирина Титова
Мать ребёнка: Маркова Евдокия Зотовна
Становской и Колыгинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно