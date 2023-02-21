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Юркин Филипп Титович

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Место рождения

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)

Дата рождения

Вычислено 1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1740 г.р.

Мать

Вычислено 1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1760 ст.

Отец: Юркин Тит Иванович

Мать: Маркова Евдокия Зотовна

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Смерть
Неизвестно
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