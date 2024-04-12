Надежда Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Миронова

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мирон Семенов

Мать: Ирина Кирилловна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.01.1894

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.02.1899

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.06.1903

Дочь: Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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