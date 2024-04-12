Надежда Миронова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мирон Семенов
Мать: Ирина Кирилловна
Рождение ребёнка
22.01.1894
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
13.02.1899
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
14.06.1903
Дочь: Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Алексеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно