Мирон Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирон Семенов

Место рождения

Брычево, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Брычево, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.02.1861

Жена: Ирина Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Миронова

Мать ребёнка: Ирина Кирилловна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Брычево, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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