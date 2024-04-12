Мирон Семенов
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
05.02.1861
Жена: Ирина Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Миронова
Мать ребёнка: Ирина Кирилловна
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно