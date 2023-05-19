Иван Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.01.1894
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Надежда Миронова
Рождение ребёнка
13.02.1899
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Надежда Миронова
Рождение ребёнка
14.06.1903
Дочь: Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Надежда Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Миронова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно