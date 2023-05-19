Иван Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1894

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Надежда Миронова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.02.1899

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Надежда Миронова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.06.1903

Дочь: Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Надежда Миронова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Миронова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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