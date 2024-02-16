Блесов Дмитрий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлесов Дмитрий Герасимович

Блесов Дмитрий Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1858 ст.

Отец: Герасим Маркович

Мать: Анна Антоновна

Рождение ребёнка
14.?.1885 ст.

Сын: Блесов Никита Дмитриевич

Мать ребёнка: Блесова Дарья Дмитриевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.?.1887 ст.

Сын: Блесов Фёдор Дмитриевич

Мать ребёнка: Блесова Дарья Дмитриевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.02.1892 ст.

Сын: Блесов Никита Дмитриевич

Мать ребёнка: Блесова Дарья Дмитриевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блесова Дарья Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close