Блесов Дмитрий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1858 ст.
Отец: Герасим Маркович
Мать: Анна Антоновна
Рождение ребёнка
14.?.1885 ст.
Мать ребёнка: Блесова Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.?.1887 ст.
Мать ребёнка: Блесова Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.02.1892 ст.
Мать ребёнка: Блесова Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блесова Дарья Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно