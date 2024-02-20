Блесова Дарья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.?.1885 ст.
Отец ребёнка: Блесов Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
17.?.1887 ст.
Отец ребёнка: Блесов Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
05.02.1892 ст.
Отец ребёнка: Блесов Дмитрий Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно