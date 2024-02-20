Блесова Дарья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блесова Дарья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.?.1885 ст.

Сын: Блесов Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Блесов Дмитрий Герасимович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.?.1887 ст.

Сын: Блесов Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Блесов Дмитрий Герасимович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.02.1892 ст.

Сын: Блесов Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Блесов Дмитрий Герасимович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блесов Дмитрий Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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