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Южакова Агрипина Ивановна

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Место рождения

Попово, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Попово, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
29.06.1892

Муж: Коробейников Матвей Артемьевич

Нижний Чусовский Городок, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1900 ст.

Сын: Коробейников Максим Матвеевич

Отец ребёнка: Коробейников Матвей Артемьевич

Чесноково, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1903 ст.

Сын: Коробейников Яков Матвеевич

Отец ребёнка: Коробейников Матвей Артемьевич

Чесноково, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермакова Клавдия Матвеевна

Отец ребёнка: Коробейников Матвей Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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