Южакова Агрипина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1892
Нижний Чусовский Городок, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1900 ст.
Сын: Коробейников Максим Матвеевич
Отец ребёнка: Коробейников Матвей Артемьевич
Рождение ребёнка
22.10.1903 ст.
Сын: Коробейников Яков Матвеевич
Отец ребёнка: Коробейников Матвей Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермакова Клавдия Матвеевна
Отец ребёнка: Коробейников Матвей Артемьевич
Смерть
Неизвестно