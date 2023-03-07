Коробейников Матвей Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Коробейников Артемий
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1892
Нижний Чусовский Городок, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1900 ст.
Сын: Коробейников Максим Матвеевич
Мать ребёнка: Южакова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
22.10.1903 ст.
Сын: Коробейников Яков Матвеевич
Мать ребёнка: Южакова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермакова Клавдия Матвеевна
Мать ребёнка: Южакова Агрипина Ивановна
Смерть
Неизвестно