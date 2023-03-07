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Коробейников Матвей Артемьевич

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Место рождения

Чесноково, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Коробейников Артемий

Мать: не указана

Чесноково, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
29.06.1892

Жена: Южакова Агрипина Ивановна

Нижний Чусовский Городок, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1900 ст.

Сын: Коробейников Максим Матвеевич

Мать ребёнка: Южакова Агрипина Ивановна

Чесноково, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1903 ст.

Сын: Коробейников Яков Матвеевич

Мать ребёнка: Южакова Агрипина Ивановна

Чесноково, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермакова Клавдия Матвеевна

Мать ребёнка: Южакова Агрипина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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