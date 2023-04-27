Władysław
Место рожденияOpole,Opole,,Poland
Дата рожденияОколо 1225
Дата смертиМежду 14.05.1281 и 1282
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1225
Отец: Kazimierz I
Мать: Viola
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1251
Жена: Euphemia Poland
Рождение ребёнка
Между 1252 и 1256
Сын: Mieszko I
Мать ребёнка: Euphemia Poland
Рождение ребёнка
Около 1255
Сын: zu Beuthen-Kosel Kazimierz II
Мать ребёнка: Euphemia Poland
Рождение ребёнка
Около 1256
Сын: Bolko Opole
Мать ребёнка: Euphemia Poland
Рождение ребёнка
Около 12.06.1268
Мать ребёнка: Euphemia Poland
Смерть
Между 14.05.1281 и 1282
Похороны
Неизвестно