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Władysław

Место рождения

Opole,Opole,,Poland

Дата рождения

Около 1225

Дата смерти

Между 14.05.1281 и 1282

Пол

Мужской

Отец

Около 1179 г.р.

Мать

Около 1200 г.р.

Жена

Около 1224 г.р.

Дети

Между 1252 и 1256 г.р.
Около 1255 г.р.
Около 1256 г.р.
Около 1268 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1225

Отец: Kazimierz I

Мать: Viola

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1251

Жена: Euphemia Poland

Рождение ребёнка
Между 1252 и 1256

Сын: Mieszko I

Мать ребёнка: Euphemia Poland

Рождение ребёнка
Около 1255

Сын: zu Beuthen-Kosel Kazimierz II

Мать ребёнка: Euphemia Poland

Рождение ребёнка
Около 1256

Сын: Bolko Opole

Мать ребёнка: Euphemia Poland

Рождение ребёнка
Около 12.06.1268

Сын: Przemysław raciborski

Мать ребёнка: Euphemia Poland

Смерть
Между 14.05.1281 и 1282
Похороны
Неизвестно

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