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Euphemia Poland

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 15.02.1224

Дата смерти

Около 15.02.1281

Пол

Женский

Отец

Около 1190 г.р.

Мать

Около 1196 г.р.

Муж

Около 1225 г.р.

Дети

Между 1252 и 1256 г.р.
Около 1255 г.р.
Около 1256 г.р.
Около 1268 г.р.

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СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.02.1224

Отец: Piast Władysław Odonic

Мать: Piast Hedvig

Бракосочетание
1251

Муж: Władysław

Poland
Рождение ребёнка
Между 1252 и 1256

Сын: Mieszko I

Отец ребёнка: Władysław

Рождение ребёнка
Около 1255

Сын: Zu Beuthen-Kosel Kazimierz II

Отец ребёнка: Władysław

Glogów, Lower Silesia Duchy of Głogów (present Poland)
Рождение ребёнка
Около 1256

Сын: Bolko Opole

Отец ребёнка: Władysław

Рождение ребёнка
Около 12.06.1268

Сын: Przemysław raciborski

Отец ребёнка: Władysław

Смерть
Около 15.02.1281