Euphemia Poland
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 15.02.1224
Дата смертиОколо 15.02.1281
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.02.1224
Отец: Piast Władysław Odonic
Мать: Piast Hedvig
Бракосочетание
1251
Муж: Władysław
Poland
Рождение ребёнка
Около 1255
Сын: Zu Beuthen-Kosel Kazimierz II
Отец ребёнка: Władysław
Glogów, Lower Silesia Duchy of Głogów (present Poland)
Рождение ребёнка
Около 1256
Сын: Bolko Opole
Отец ребёнка: Władysław
Рождение ребёнка
Около 12.06.1268
Отец ребёнка: Władysław
Смерть
Около 15.02.1281