Верченко Андрей Федорович 18.08.1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Верченко Андрей Федорович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

18.08.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1878

Отец: Верченко Федор Евсеевич

Мать: Верченко Фекла Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верченко (Улянченко) Феодосия Ерофеевна

Рождение ребёнка
12.01.1903

Дочь: Верченко Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Верченко (Улянченко) Феодосия Ерофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.02.1905

Сын: Верченко Федор Андреевич

Мать ребёнка: Верченко (Улянченко) Феодосия Ерофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.07.1907

Сын: Верченко Антоний Андреевич

Мать ребёнка: Верченко (Улянченко) Феодосия Ерофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.11.1909

Дочь: Верченко Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Верченко (Улянченко) Феодосия Ерофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.12.1912

Сын: Верченко Степан Андреевич

Мать ребёнка: Верченко (Улянченко) Феодосия Ерофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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