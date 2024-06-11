Верченко Андрей Федорович
Место рождения
Дата рождения18.08.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1878
Отец: Верченко Федор Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1903
Дочь: Верченко Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Верченко (Улянченко) Феодосия Ерофеевна
Рождение ребёнка
04.02.1905
Мать ребёнка: Верченко (Улянченко) Феодосия Ерофеевна
Рождение ребёнка
05.07.1907
Сын: Верченко Антоний Андреевич
Мать ребёнка: Верченко (Улянченко) Феодосия Ерофеевна
Рождение ребёнка
29.11.1909
Дочь: Верченко Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Верченко (Улянченко) Феодосия Ерофеевна
Рождение ребёнка
25.12.1912
Сын: Верченко Степан Андреевич
Мать ребёнка: Верченко (Улянченко) Феодосия Ерофеевна
Смерть
Неизвестно