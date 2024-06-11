Верченко (Улянченко) Феодосия Ерофеевна
Место рождения
Дата рождения23.05.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1877
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1901
Дочь: Ульянченко Пелагея
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.01.1903
Дочь: Верченко Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Верченко Андрей Федорович
Рождение ребёнка
04.02.1905
Отец ребёнка: Верченко Андрей Федорович
Рождение ребёнка
05.07.1907
Сын: Верченко Антоний Андреевич
Отец ребёнка: Верченко Андрей Федорович
Рождение ребёнка
29.11.1909
Дочь: Верченко Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Верченко Андрей Федорович
Рождение ребёнка
25.12.1912
Сын: Верченко Степан Андреевич
Отец ребёнка: Верченко Андрей Федорович
Смерть
Неизвестно