Верченко (Улянченко) Феодосия Ерофеевна 23.05.1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Верченко (Улянченко) Феодосия Ерофеевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

23.05.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1877

Отец: Улянченко Ерофей Ефимович

Мать: Улянченко Ирина Елисеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верченко Андрей Федорович

Рождение ребёнка
08.10.1901

Дочь: Ульянченко Пелагея

Отец ребёнка: не указан

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.01.1903

Дочь: Верченко Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Верченко Андрей Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.02.1905

Сын: Верченко Федор Андреевич

Отец ребёнка: Верченко Андрей Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.07.1907

Сын: Верченко Антоний Андреевич

Отец ребёнка: Верченко Андрей Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.11.1909

Дочь: Верченко Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Верченко Андрей Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.12.1912

Сын: Верченко Степан Андреевич

Отец ребёнка: Верченко Андрей Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область

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