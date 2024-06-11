Верченко Федор Евсеевич
Место рождения
Дата рождения13.02.1858
Дата смерти04.03.1887
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1858
Рождение ребёнка
18.08.1878
Сын: Верченко Андрей Федорович
Мать ребёнка: Верченко Фекла Игнатьевна
Рождение ребёнка
29.12.1879
Дочь: Верченко Феодора Федоровна
Мать ребёнка: Верченко Фекла Игнатьевна
Рождение ребёнка
09.06.1881
Сын: Верченко Александр Федорович
Мать ребёнка: Верченко Фекла Игнатьевна
Рождение ребёнка
07.07.1883
Сын: Верченко Прокофий Федорович
Мать ребёнка: Верченко Фекла Игнатьевна
Рождение ребёнка
17.09.1885
Сын: Верченко Трофим Федорович
Мать ребёнка: Верченко Фекла Игнатьевна
Смерть
04.03.1887