Верченко Федор Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерченко Федор Евсеевич

Верченко Федор Евсеевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

13.02.1858

Дата смерти

04.03.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1858

Отец: Верченко Евсевий Владимирович

Мать: Верченко Зеновия Никифоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.08.1878

Сын: Верченко Андрей Федорович

Мать ребёнка: Верченко Фекла Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.12.1879

Дочь: Верченко Феодора Федоровна

Мать ребёнка: Верченко Фекла Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.06.1881

Сын: Верченко Александр Федорович

Мать ребёнка: Верченко Фекла Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.07.1883

Сын: Верченко Прокофий Федорович

Мать ребёнка: Верченко Фекла Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.09.1885

Сын: Верченко Трофим Федорович

Мать ребёнка: Верченко Фекла Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
04.03.1887
Липовый Рог, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.