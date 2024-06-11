Верченко Фекла Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1878
Сын: Верченко Андрей Федорович
Отец ребёнка: Верченко Федор Евсеевич
Рождение ребёнка
29.12.1879
Дочь: Верченко Феодора Федоровна
Отец ребёнка: Верченко Федор Евсеевич
Рождение ребёнка
09.06.1881
Сын: Верченко Александр Федорович
Отец ребёнка: Верченко Федор Евсеевич
Рождение ребёнка
07.07.1883
Сын: Верченко Прокофий Федорович
Отец ребёнка: Верченко Федор Евсеевич
Рождение ребёнка
17.09.1885
Сын: Верченко Трофим Федорович
Отец ребёнка: Верченко Федор Евсеевич
Смерть
Неизвестно