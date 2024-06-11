Верченко Фекла Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верченко Фекла Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1878

Сын: Верченко Андрей Федорович

Отец ребёнка: Верченко Федор Евсеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.12.1879

Дочь: Верченко Феодора Федоровна

Отец ребёнка: Верченко Федор Евсеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.06.1881

Сын: Верченко Александр Федорович

Отец ребёнка: Верченко Федор Евсеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.07.1883

Сын: Верченко Прокофий Федорович

Отец ребёнка: Верченко Федор Евсеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.09.1885

Сын: Верченко Трофим Федорович

Отец ребёнка: Верченко Федор Евсеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область

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