Пелагея Васильева С 1811 по 1813 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Пелагея Васильева

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась С 1811 по 1813 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла После 1834 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Бобков Василий Родионов1786 ст. г.р.
Мать
Дарья Степанова1789 ст. г.р.
Супруги
Пётр Михайлов1806 ст. г.р.
Афанасий ГордеевОколо 1798 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1811 по 1813 ст.

Отец: Бобков Василий Родионов

Мать: Дарья Степанова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Пелагея Васильева пропадает в РС 1834, но появляется Пелагея без отчества как жена Петра Михайлова. В 1851 появляется вдова Пелагея Васильева при втором браке как вдова (Пётр Михайлов умер к тому времнени). В связи с вышеозначенным полагаю данную женщину одним и тем же человеком.

Бракосочетание
До 1830 ст.

Муж: Пётр Михайлов

Бракосочетание
01.07.1851 ст.

Муж: Афанасий Гордеев

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

жених проживающий в сц. Тогустемире отставной солдат Афонасий Гордеев, вторым браком, 53 лет. невеста вдова Пелагея Васильева, отпущенная на волю пом. Никифоровым, вторым браком, 40 лет поручители по женихе сц. Тогустемира г. Звенигородского дворовые Адриан Алексеев, Михаил Афонасьев. по невесте крест. Захар Васильев и Иосиф Яковлев Ткачев.

Смерть
После 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.