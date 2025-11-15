Пелагея Васильева
женский, родилась С 1811 по 1813 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла После 1834 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецБобков Василий Родионов1786 ст. г.р.
МатьДарья Степанова1789 ст. г.р.
Супруги
Пётр Михайлов1806 ст. г.р.
Афанасий ГордеевОколо 1798 ст. г.р.
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Рождение
С 1811 по 1813 ст.
Отец: Бобков Василий Родионов
Мать: Дарья Степанова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1830 ст.
Муж: Пётр Михайлов
Бракосочетание
01.07.1851 ст.
Муж: Афанасий Гордеев
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Пелагея Васильева пропадает в РС 1834, но появляется Пелагея без отчества как жена Петра Михайлова. В 1851 появляется вдова Пелагея Васильева при втором браке как вдова (Пётр Михайлов умер к тому времнени). В связи с вышеозначенным полагаю данную женщину одним и тем же человеком.