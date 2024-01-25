Дарья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789 ст.

Дата смерти

После 1834 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809 ст.

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Родионов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Василий Родионов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.07.1813 ст.

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Родионов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Василий Родионов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Захар Васильев

Отец ребёнка: Василий Родионов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Дарья Васильева

Отец ребёнка: Василий Родионов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Григорий Васильев

Отец ребёнка: Василий Родионов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Родионов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Родион Васильев

Отец ребёнка: Василий Родионов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Родионов

Смерть
После 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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