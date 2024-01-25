Дарья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789 ст.
Дата смертиПосле 1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1809 ст.
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Василий Родионов
Рождение ребёнка
18.07.1813 ст.
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Фёдор Васильев
Отец ребёнка: Василий Родионов
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Захар Васильев
Отец ребёнка: Василий Родионов
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Дарья Васильева
Отец ребёнка: Василий Родионов
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Григорий Васильев
Отец ребёнка: Василий Родионов
Рождение ребёнка
1826 ст.
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Родион Васильев
Отец ребёнка: Василий Родионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Родионов
Смерть
После 1834 ст.