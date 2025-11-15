Афанасий Гордеев Около 1798 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Афанасий Гордеев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился Около 1798 ст.

умер Неизвестно

Супруги
Татьяна Парфенова1788 ст. г.р.
Пелагея ВасильеваС 1811 по 1813 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминается как отставной солдат в записи о смерти жены. Дата рождения по второму браку в 1851

Бракосочетание
До 1850 ст.

Жена: Татьяна Парфенова

Бракосочетание
01.07.1851 ст.

Жена: Пелагея Васильева

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

жених проживающий в сц. Тогустемире отставной солдат Афонасий Гордеев, вторым браком, 53 лет. невеста вдова Пелагея Васильева, отпущенная на волю пом. Никифоровым, вторым браком, 40 лет поручители по женихе сц. Тогустемира г. Звенигородского дворовые Адриан Алексеев, Михаил Афонасьев. по невесте крест. Захар Васильев и Иосиф Яковлев Ткачев.

Смерть
Неизвестно

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