Афанасий Гордеев
мужской, родился Около 1798 ст.
умер Неизвестно
Супруги
Татьяна Парфенова1788 ст. г.р.
Пелагея ВасильеваС 1811 по 1813 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1850 ст.
Жена: Татьяна Парфенова
Бракосочетание
01.07.1851 ст.
Жена: Пелагея Васильева
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Упоминается как отставной солдат в записи о смерти жены. Дата рождения по второму браку в 1851