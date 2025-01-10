Асмолова (Барыкова) Софья Сергеевна
женский, родилась 1864
умерла После 1917
ОтецБарыков Сергей Лаврентьевич1833 г.р.
МатьБарыкова (Каменская) Анна Павловна22.12.1839 г.р.
Супруги
Асмолов Владимир ИвановичОколо 1860 г.р.
Дети
Асмолов Василий Владимирович28.07.1885 г.р.
Асмолов Юрий ВладимировичОколо 1888 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
04.11.1883
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.07.1885
Сын: Асмолов Василий Владимирович
Отец ребёнка: Асмолов Владимир Иванович
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Асмолов Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Асмолов Владимир Иванович
Смерть
После 1917