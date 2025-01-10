Асмолова (Барыкова) Софья Сергеевна 1864 — найти родственников по фамилии на Familio

Асмолова (Барыкова) Софья Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1864

умерла После 1917

Отец
Барыков Сергей Лаврентьевич1833 г.р.
Мать
Барыкова (Каменская) Анна Павловна22.12.1839 г.р.
Супруги
Асмолов Владимир ИвановичОколо 1860 г.р.
Дети
Асмолов Василий Владимирович28.07.1885 г.р.
Асмолов Юрий ВладимировичОколо 1888 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Барыков Сергей Лаврентьевич

Мать: Барыкова (Каменская) Анна Павловна

Бракосочетание
04.11.1883

Муж: Асмолов Владимир Иванович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Рождение ребёнка
28.07.1885

Сын: Асмолов Василий Владимирович

Отец ребёнка: Асмолов Владимир Иванович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Асмолов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Асмолов Владимир Иванович

Смерть
После 1917

Мы используем куки для улучшения работы сайта.