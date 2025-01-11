Барыков Сергей Лаврентьевич 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Барыков Сергей Лаврентьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1833

умер После 1905

Супруги
Барыкова (Каменская) Анна Павловна22.12.1839 г.р.
Дети
Асмолова (Барыкова) Софья Сергеевна1864 г.р.
Барыкова Татьяна СергеевнаОколо 1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1862

Жена: Барыкова (Каменская) Анна Павловна

https://forum.vgd.ru/post/3866/104590/3.htm?a=stdforum_view&o=

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Асмолова (Барыкова) Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Барыкова (Каменская) Анна Павловна

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Барыкова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Барыкова (Каменская) Анна Павловна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Глебова (Барыкова) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Барыкова (Каменская) Анна Павловна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Смерть
После 1905

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