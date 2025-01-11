Барыков Сергей Лаврентьевич
мужской, родился 1833
умер После 1905
Супруги
Барыкова (Каменская) Анна Павловна22.12.1839 г.р.
Дети
Асмолова (Барыкова) Софья Сергеевна1864 г.р.
Барыкова Татьяна СергеевнаОколо 1868 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1862
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Асмолова (Барыкова) Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Барыкова (Каменская) Анна Павловна
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Барыкова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Барыкова (Каменская) Анна Павловна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Глебова (Барыкова) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Барыкова (Каменская) Анна Павловна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
После 1905