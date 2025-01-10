Асмолов Владимир Иванович
мужской, родился Около 1860
умер После 1917, Париж
Супруги
Асмолова (Барыкова) Софья Сергеевна1864 г.р.
Дети
Асмолов Василий Владимирович28.07.1885 г.р.
Асмолов Юрий ВладимировичОколо 1888 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1883
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.07.1885
Сын: Асмолов Василий Владимирович
Мать ребёнка: Асмолова (Барыкова) Софья Сергеевна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Асмолов Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Асмолова (Барыкова) Софья Сергеевна
Смерть
После 1917