Асмолов Владимир Иванович Около 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Асмолов Владимир Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1860

умер После 1917, Париж

Супруги
Асмолова (Барыкова) Софья Сергеевна1864 г.р.
Дети
Асмолов Василий Владимирович28.07.1885 г.р.
Асмолов Юрий ВладимировичОколо 1888 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1883

Жена: Асмолова (Барыкова) Софья Сергеевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Рождение ребёнка
28.07.1885

Сын: Асмолов Василий Владимирович

Мать ребёнка: Асмолова (Барыкова) Софья Сергеевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Асмолов Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Асмолова (Барыкова) Софья Сергеевна

Смерть
После 1917

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