Шехирев Ларион Гаврилович Около 1733 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирев Ларион Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

После 1772

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Шехирев Гаврило Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шехирев Козма Ларионович

Мать ребёнка: Шехирева (Димова) Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шехирев Федот Ларионович

Мать ребёнка: Шехирева (Димова) Наталья Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехирева (Димова) Наталья Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.03.1751 ст.

Сын: Шехирев Ларион Ларионович

Мать ребёнка: Шехирева (Димова) Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Кузнецова (Шехирева) Елисавета Ларионовна

Мать ребёнка: Шехирева (Димова) Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Шехирев Филип Ларионович

Мать ребёнка: Шехирева (Димова) Наталья Никифоровна

Смерть
После 1772

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