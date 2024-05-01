Шехирев Ларион Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиПосле 1772
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Шехирев Гаврило Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шехирева (Димова) Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шехирева (Димова) Наталья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.03.1751 ст.
Сын: Шехирев Ларион Ларионович
Мать ребёнка: Шехирева (Димова) Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Кузнецова (Шехирева) Елисавета Ларионовна
Мать ребёнка: Шехирева (Димова) Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Шехирева (Димова) Наталья Никифоровна
Смерть
После 1772