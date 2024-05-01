Шехирева (Димова) Наталья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиПосле 1751
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Димов Никифор Прокопьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шехирев Ларион Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шехирев Ларион Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.03.1751 ст.
Сын: Шехирев Ларион Ларионович
Отец ребёнка: Шехирев Ларион Гаврилович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Кузнецова (Шехирева) Елисавета Ларионовна
Отец ребёнка: Шехирев Ларион Гаврилович
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Шехирев Ларион Гаврилович
Смерть
После 1751