Шехирева (Димова) Наталья Никифоровна Около 1733 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева (Димова) Наталья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

После 1751

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Димов Никифор Прокопьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шехирев Козма Ларионович

Отец ребёнка: Шехирев Ларион Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шехирев Федот Ларионович

Отец ребёнка: Шехирев Ларион Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Ларион Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.03.1751 ст.

Сын: Шехирев Ларион Ларионович

Отец ребёнка: Шехирев Ларион Гаврилович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Кузнецова (Шехирева) Елисавета Ларионовна

Отец ребёнка: Шехирев Ларион Гаврилович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Шехирев Филип Ларионович

Отец ребёнка: Шехирев Ларион Гаврилович

Смерть
После 1751

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