Шехирев Гаврило Иванович 1703 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирев Гаврило Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

После 1749

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Шехирев Ивашко Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шехирев Максим Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1730

Дочь: Глазунова (Шехирева) Марфа Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Шехирев Ларион Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Ушакова (Шехирева) Степанида Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Черепанова (Шехирева) Агафия Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: (Шехирева) Акилина Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1749 ст.

Дочь: (Шехирева) Феоктиста Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1749

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