Шехирев Гаврило Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиПосле 1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Шехирев Ивашко Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шехирев Максим Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1730
Дочь: Глазунова (Шехирева) Марфа Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Шехирев Ларион Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Ушакова (Шехирева) Степанида Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Черепанова (Шехирева) Агафия Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: (Шехирева) Акилина Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1749 ст.
Дочь: (Шехирева) Феоктиста Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1749