Платова (Чурун) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платова (Чурун) Елена

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Место рождения

Зубаревичи, Глусский район, Могилёвская область

Дата рождения

Около 14.08.1920

Дата смерти

15.04.2012

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.08.1920

Отец: Чурун Аким Степанович (?)

Мать: Чурун Анастасия Васильевна

Зубаревичи, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Платов Павел Евсеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платов Юрий

Отец ребёнка: Платов Павел Евсеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платов Павел Евсеевич

Смерть
15.04.2012
Калуга, город Калуга, Калужская область
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