Платова (Чурун) Елена
Место рождения
Дата рожденияОколо 14.08.1920
Дата смерти15.04.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.08.1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Платов Павел Евсеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платов Юрий
Отец ребёнка: Платов Павел Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.2012
Калуга, город Калуга, Калужская область