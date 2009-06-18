Платов Павел Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платов Павел Евсеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1926

Дата смерти

18.06.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1926

Отец: Платов Евсей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Платова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платов Юрий

Мать ребёнка: Платова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Платова Елена

Смерть
18.06.2009
Калуга, город Калуга, Калужская область
Похороны
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
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