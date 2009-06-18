Платов Павел Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1926
Дата смерти18.06.2009
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1926
Отец: Платов Евсей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Платова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платов Юрий
Мать ребёнка: Платова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Платова Елена
Смерть
18.06.2009
Похороны
Неизвестно