Чурун Аким Степанович (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурун Аким Степанович (?)

Место рождения

Зубаревичи, Глусский район, Могилёвская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1916 г.р.
Около 1918 г.р.
Около 1920 г.р.
Около 1923 г.р.
Около 1924 г.р.
Около 1928 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубаревичи, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Казаченко Евгения

Мать ребёнка: Чурун Анастасия Васильевна

Зубаревичи, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Швайштейн Вера

Мать ребёнка: Чурун Анастасия Васильевна

Зубаревичи, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Около 14.08.1920

Дочь: Платова Елена

Мать ребёнка: Чурун Анастасия Васильевна

Зубаревичи, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Около 15.09.1923

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Чурун Анастасия Васильевна

Зубаревичи, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Около 01.01.1924

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Чурун Анастасия Васильевна

Зубаревичи, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Чурун Анастасия Васильевна

Зубаревичи, Глусский район, Могилёвская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин, колхозник
Смерть
1930
Зубаревичи, Глусский район, Могилёвская область
Причина смерти: Рак желудка
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