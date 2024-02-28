Чурун Аким Степанович (?)
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Казаченко Евгения
Мать ребёнка: Чурун Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Швайштейн Вера
Мать ребёнка: Чурун Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 14.08.1920
Дочь: Платова Елена
Мать ребёнка: Чурун Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 15.09.1923
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Чурун Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 01.01.1924
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Чурун Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Чурун Анастасия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин, колхозник
Смерть
1930
Причина смерти: Рак желудка