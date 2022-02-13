(Чурун) Мария
Место рождения
Дата рожденияОколо 01.01.1924
Дата смерти13.02.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.01.1924
Образование
С 1937 по 1941
Минск, Минск
Учеба в школе
Эвакуация
Около ?.06.1941
Вместе с сестрой (предположительно Верой) до 1943
Образование
25.05.1942
Переводное свидетельство в 8 класс
Место жительства
1943
В автобиографии пишет переехала вместе с сестрой после освобождения Калуги. Скорее всего это Надя или Лена.
Образование
1946
Окончила 9 классов школы рабочей молодежи
Работа или профессия
С ?.04.1951 по ?.02.1954
Германия Веймар
Счетовод по вольному найму В/Ч 75396
Место жительства
После 30.01.1954
Переезд в Калугу из Германии
Рождение ребёнка
24.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демус Григорий
Среднеколымск, Среднеколымский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
13.02.2022