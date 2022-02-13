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(Чурун) Мария

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Место рождения

Зубаревичи, Глусский район, Могилёвская область

Дата рождения

Около 01.01.1924

Дата смерти

13.02.2022

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.01.1924

Отец: Чурун Аким Степанович (?)

Мать: Чурун Анастасия Васильевна

Зубаревичи, Глусский район, Могилёвская область
Образование
С 1937 по 1941
Минск, Минск
Учеба в школе
Эвакуация
Около ?.06.1941
Пешковка, Федоровский район, Костанайская область
Вместе с сестрой (предположительно Верой) до 1943
Образование
25.05.1942
Пешковка, Федоровский район, Костанайская область
Переводное свидетельство в 8 класс
Место жительства
1943
Калуга, город Калуга, Калужская область
В автобиографии пишет переехала вместе с сестрой после освобождения Калуги. Скорее всего это Надя или Лена.
Образование
1946
Калуга, город Калуга, Калужская область
Окончила 9 классов школы рабочей молодежи
Работа или профессия
С ?.04.1951 по ?.02.1954
Германия Веймар
Счетовод по вольному найму В/Ч 75396
Место жительства
После 30.01.1954
Калуга, город Калуга, Калужская область
Переезд в Калугу из Германии
Рождение ребёнка
24.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демус Григорий

Среднеколымск, Среднеколымский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
13.02.2022
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