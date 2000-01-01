Утюгов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1941
Дата смерти22.06.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1969
Сын: Утюгов Валерий Александрович
Мать ребёнка: Утюгова Валентина Михайловна
Курская обл., п.Черемисиново
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Токарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.06.?
Курская обл., п.Черемисиново