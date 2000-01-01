Утюгов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утюгов Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1941

Дата смерти

22.06.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1969

Сын: Утюгов Валерий Александрович

Мать ребёнка: Утюгова Валентина Михайловна

Курская обл., п.Черемисиново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утюгова Валентина Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Токарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.06.?
Курская обл., п.Черемисиново
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