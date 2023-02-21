Утюгова (Хмелевская) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утюгова (Хмелевская) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1941

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1941

Отец: Хмелевской Михаил Трофимович

Мать: Хмелевская Елена Тихоновна

Фактически за две недели от начала войны.
Рождение ребёнка
25.08.1969

Сын: Утюгов Валерий Александрович

Отец ребёнка: Утюгов Александр Петрович

Курская обл., п.Черемисиново
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утюгов Александр Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Труженик
Место жительства
Неизвестно
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