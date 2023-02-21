Утюгова (Хмелевская) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1941
Фактически за две недели от начала войны.
Рождение ребёнка
25.08.1969
Сын: Утюгов Валерий Александрович
Отец ребёнка: Утюгов Александр Петрович
Курская обл., п.Черемисиново
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Труженик
Место жительства
Неизвестно