Утюгов Валерий Александрович
Место рожденияКурская обл., п.Черемисиново
Дата рождения25.08.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1969
Курская обл., п.Черемисиново
Рождение ребёнка
29.12.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Утюгова Любовь Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Токарь
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Утюгов Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Утюгова Любовь Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно