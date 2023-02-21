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Утюгов Валерий Александрович

Место рождения

Курская обл., п.Черемисиново

Дата рождения

25.08.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1969

Отец: Утюгов Александр Петрович

Мать: Утюгова Валентина Михайловна

Курская обл., п.Черемисиново
Рождение ребёнка
29.12.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Утюгова Любовь Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Токарь
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Утюгов Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Утюгова Любовь Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утюгова Любовь Михайловна

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