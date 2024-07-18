Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Алексей Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Аксинья Николаевна
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1805
Сын: Исай Николаевич
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
08.09.1812
Дочь: Софья Николаевна
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
01.04.1815
Дочь: Марья Николаевна
Мать ребёнка: Акулина
Смерть
1834