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Николай Алексеевич

Место рождения

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1771

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Отец

1729 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1779 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Алексей Егорович

Мать: не указана

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Аксинья Николаевна

Мать ребёнка: Акулина

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1805

Сын: Исай Николаевич

Мать ребёнка: Акулина

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1812

Дочь: Софья Николаевна

Мать ребёнка: Акулина

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1815

Дочь: Марья Николаевна

Мать ребёнка: Акулина

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
1834

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